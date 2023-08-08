İstanbul'da taksi ücretlerine zam! Taksi açılış ve indi bindi ücreti ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu ulaşım, okul servis ücreti ve taksi ücretlerine zam geldi. 8 Ağustos Salı günü gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından, taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti de netlik kazanmış oldu. Yaşanan bu gelişmeler, "Taksi açılış ücreti ve indi bindi ücreti ne kadar oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 İstanbul taksi açılış ve indi bindi ücretleri...
Giriş: 08.08.2023 - 21:02
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Haberi Hazırlayan: Türker Üner