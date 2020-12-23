İstanbul Büyükşehir Belediyesi Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısından zam kararı çıktı. İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuş ücretleri yüzde 11 oranında arttı. İstanbul Taksi, dolmuş, minibüs ücretleri ne kadar oldu?

İSTANBUL TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bu yılın son UKOME toplantısında minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, minibüs, taksi ve dolmuş ücretleri için yüzde 11 zam önerildi. Sektör temsilcileri ise zamları düşük bularak daha yüksek oranda zam teklifinde bulundu.

Konuşmaların ardından yüzde 11 zam teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Alınan karara göre, normal taksiler için açılış ücreti 5 TL'den 5,55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5,75 TL'den 6,38 TL'ye, lüks taksilerde 8,50 TL'den 9,44 TL'ye çıkarıldı.

Minibüslerde en kısa mesafe 2,50 TL'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafe 3,70 TL'den 4 TL'ye yükseltilirken, öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede 1,75 TL olarak belirlendi.