İstanbul'da "taklit ürün" operasyonu

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri Bahçelievler, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde çeşitli markalardaki ayakkabı ve okul çantası gibi ürünlerin taklitlerini üreten, depolama yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen 1.430 okul çantası ve 17 bin 168 çift ayakkabı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





