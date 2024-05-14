İŞYERİNDE KADEMELER YENİDEN DÜZENLENDİ

İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise, iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi.