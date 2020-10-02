İstanbul'da Suriyeli çocukları dilenci olarak kullanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına aldığı Suriye uyruklu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 6 zanlı serbest bırakılırken 3'ü çocuk, 2'si kadın 18 zanlı ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.