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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 7 Ağustos İSKİ su kesintisi sorgulama

        7 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman il genelinde planlı su kesintileri yaşanabiliyor. İstanbul'da su kesintileri İSKİ'nin kendi sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "7 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 7 Ağustos 2024 Çarşamba İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 01:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:39
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          İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte detaylar...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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