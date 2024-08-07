İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte detaylar...