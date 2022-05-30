İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da hangi ilçelerde suların kesileceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 30 Mayıs Pazartesi İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI - 30 MAYIS 2022

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 30 Mayıs Pazartesi günü ortalama baraj doluluk oranı %80.05 olarak belirtilmiştir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.05.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Reşadiye Terfi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 30.05.2022 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.05.2022 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.05.2022 10:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.