Güncel su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi ve arıza duyuruları İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 2 Haziran Perşembe İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI - 2 HAZİRAN 2022

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 2 Haziran Perşembe günü ortalama baraj doluluk oranı %79.05 olarak belirtilmiştir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,Çubuklu Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Öğümce Mah,Riva Mah,Bozhane Mah,Alibahadır Mah,Cumhuriyet Mah,Paşamandıra Mah,Göllü Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : 600 Df Isale Hattı Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Gümüşpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.