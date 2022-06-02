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Haberler Gündem İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 2 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? 2 Haziran 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Sorusunun yanıtı aranıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintilerini sitesi üzerinden yayınlıyor. Peki, 2 Haziran Perşembe hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 2 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları...

02.06.2022 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 2 Haziran İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları

Güncel su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi ve arıza duyuruları İstanbullu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 2 Haziran Perşembe İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI - 2 HAZİRAN 2022

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 2 Haziran Perşembe günü ortalama baraj doluluk oranı %79.05 olarak belirtilmiştir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Kavacık Mah,Çubuklu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah,Öğümce Mah,Riva Mah,Bozhane Mah,Alibahadır Mah,Cumhuriyet Mah,Paşamandıra Mah,Göllü Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : 600 Df Isale Hattı Arıza Gıderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 10:23
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2022 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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