23 Ağustos İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler gündemi meşgul etmeye başladı. Su kesintisi yaşan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İSKİ, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. İşte 23 Ağustos 2024 İSKİ İstanbul su kesintileri...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
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