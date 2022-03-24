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İstanbul'da sular ne zaman gelecek ve 24 Mart su kesintisi olan yerler neler? İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek ve 24 Mart su kesintisi olan yerler neler?

Mart ayının son haftasında hava sıcaklıkları yükseldi, İstanbul'da kar yağışı sona erdi. Zorlu hava şartlarının etkisiyle meydana gelecek arıza ve su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde. İşte 24 Mart Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

24.03.2022 - 09:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri, 24 Mart Perşembe günü İstanbul planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Mart Perşembe günü 4 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı. 

    İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne sorusu gündemde. 24 Mart Perşembe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz... 

  • 24 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Bakırköy
    Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
    Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Beylikdüzü
    Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:29
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Pendik
    Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Çatalca
    Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
    Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
    Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:28
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
     
     

  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    24 Mart 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 89,28

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