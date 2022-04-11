İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri ile arıza ve bakım çalışmalarını her gün düzenli olarak paylaşıyor. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu duyurular sayesinde İstanbulluların gündeminden düşmeyen İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı netleşmiş oluyor. 11 Nisan Pazartesi gününe su kesintisi ile başlayan İstanbullular için İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve suların ne zaman geleceği merak konusu oldu.