İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ'den açıklama: İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi

İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. İstanbullular, İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün 2 ilçede su kesintisi yaşanacak. 22 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusu gündemde. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 22 Şubat Salı İSKİ su kesintisi duyuruları

22 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.02.2022 06:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 22 ŞUBAT