İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olacak ilçeler neler? İSKİ son dakika ve planlı su kesintisi duyuruları 21 Ocak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 21 Ocak Cuma günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 21 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 21 Ocak Cuma 2022 İSKİ su kesintisi

21 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.01.2022 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 21 OCAK