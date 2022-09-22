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İstanbul'da sular ne zaman, kaçta gelecek? 22 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İSKİ su kesintisi açıklamasına göre; Küçükçekmece'de 10 saat, Şile'de ise 12 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 22 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların geleceği saat...

22.09.2022 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi kaçta bitecek? 22 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi olan yerler ve suların geleceği saat...

22 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Halkalı Merkez Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 13:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 11:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah,Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 22.09.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Sofular Mah,Alacalı Mah,Kızılca Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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