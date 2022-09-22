İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi kaçta bitecek? 22 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe İSKİ arıza su kesintisi olan yerler ve suların geleceği saat...

22 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Halkalı Merkez Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2022 13:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2022 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2022 13:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah,Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 22.09.2022 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Sofular Mah,Alacalı Mah,Kızılca Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 22.09.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.