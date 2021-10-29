İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 29 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

29 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Defterdar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.10.2021 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.10.2021 08:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah,Semizkumlar Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Silivri-Semizkumlar 800 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 29.10.2021 04:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.10.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



29 EKİM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)