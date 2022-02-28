Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul için yağış beklentisini duyurdu, İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri araştırılmaya başladı. İstanbulluların gündeminde İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyuruları var. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün 1 ilçede su kesintisi yaşanacak. 28 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusu gündemde. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Şubat Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları

28 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 28.02.2022 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 28 ŞUBAT