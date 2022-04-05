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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ 5 Nisan su kesintileri

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ 5 Nisan su kesintileri

İstanbul güncel su kesintisi duyuruları ilgiyle araştırılıyor. 5 Nisan Salı gününe su kesintisi ve arızası ile başlayan İstanbullular için su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan 5 Nisan İstanbul su kesintisi duyuruları...

05.04.2022 - 10:25 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelecek arıza, bakım ve onarım çalışmalarının neden olacağı su kesintileri gündemde. İstanbul'da 5 Nisan Salı günü yaşanacak su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı, İstanbul'da güncel su kesintisi olan ilçeler belli oldu.

    İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak edilyor. 5 Nisan İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri

  • 5 NİSAN İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Adalar
    Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah
    Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
    Açıklama : Ayedaş Kaynaklı Planlı Kesinti Sebebiyle Saat 15:30 Kadar Sisteme Giriş Yapıldı.
    Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:54
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
    Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
    Açıklama : Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
    Başlama Tarihi : 05.04.2022 07:21
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Kartal
    Etkilenen Mahalleler : Yakacık Çarşı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:34
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Kağıthane
    Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:35
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Ümraniye
    Etkilenen Mahalleler : Armağanevler Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 05.04.2022 09:59
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     

  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    5 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,78

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