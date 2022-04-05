Yağışlı havanın etkisiyle meydana gelecek arıza, bakım ve onarım çalışmalarının neden olacağı su kesintileri gündemde. İstanbul'da 5 Nisan Salı günü yaşanacak su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklandı, İstanbul'da güncel su kesintisi olan ilçeler belli oldu.

İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak edilyor. 5 Nisan İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri