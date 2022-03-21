Kar yağışı bitti, İstanbul'da meydana gelen arıza ve su kesintileri gündeme geldi. İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek sorusu İstanbullular tarafından araştırılıyor. Güne su kesintisi ile başlayan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan su kesintileri belli oldu.

İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde meydana gelecek arıza ve su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. 21 Mart Pazartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz...