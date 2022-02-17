İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi olan ilçeler ne? İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi!

İstanbul'da yağmur başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 17 Şubat Perşembe günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 17 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 17 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi

17 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Demirkapı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.02.2022 02:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.02.2022 01:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yedikule Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 17.02.2022 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.02.2022 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 17 ŞUBAT