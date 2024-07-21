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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintileri 22 Temmuz Pazartesi İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

        İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama sayfası

        İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 23:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:52
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte 22 Temmuz Pazartesi İSKİ planlı su kesintileri...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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