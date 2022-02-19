Hafta sonu İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri merak konusu oldu. İstanbullular, İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün 4 ilçede su kesintisi yaşanacak.19 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusu gündemde. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 19 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi

19 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Denizköşkler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.02.2022 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.02.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.02.2022 08:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah,Bahçelievler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.02.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.2.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 19 ŞUBAT