İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri, bugün meydana gelecek İstanbul planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel su kesintisi duyurularını açıkladı.

İSKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak edilyor. 4 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri