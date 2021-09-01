İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

1 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Çiğdem Mah,Kanlıca Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah Arıza Sebebi : 700 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Elmalı-Beykoz Ø700 Mm Ana İsale Hattında Arıza Onarım Çalışması Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir. Başlama Tarihi : 01.09.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.09.2021 15:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.09.2021 14:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 1 EYLÜL