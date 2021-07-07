İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! İstanbul'da son dakika su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla İstanbul'da bugün 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İSKİ su kesintisi duyurularını araştırıyor. 7 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

07.07.2021 - 09:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! İstanbul'da son dakika su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 7 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

7 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 02:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.07.2021 08:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 7 TEMMUZ

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