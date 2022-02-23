İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. İstanbullular, İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün 2 ilçede su kesintisi yaşanacak. 23 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusu gündemde. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 23 Şubat Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları

23 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.02.2022 08:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.02.2022 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 23 ŞUBAT