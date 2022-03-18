İstanbul'da bugün sular ne zaman gelecek sorusu gündemde. Kar yağışı başladı, 18 Mart Cuma su kesintisi duyuruları merak konusu oldu. Güne su kesintisi ile başlayan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan su kesintilerini araştırmaya başladı.

İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde meydana gelecek arıza ve su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. 18 Mart Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz...