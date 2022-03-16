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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 12 ilçede su kesintisi! İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu: 12 ilçede su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da toplamda 12 ilçede planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Güne su kesintisi ile başlayan İstanbullular 16 Mart İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunu araştırmaya başladı. İşte bugün İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

16.03.2022 - 11:04 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da 16 Mart Çarşamba günü yaşanacak arıza ve su kesintileri araştırılıyor. Zorlu hava koşullarının neden olduğu arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak su kesintileri ile ilgili İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden açıklama geldi. İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintilerini İstanbullularla paylaştı.

    16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan 12 ilçeye haberimizde ulaşabilirsiniz. 

  • 16 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Adalar
    Etkilenen Mahalleler : Nizam Mah,Maden Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:27
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
    Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:44
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:25
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Ataşehir
    Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:51
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Avcılar
    Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
    Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Bahçelievler
    Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah
    Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:14
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
    Açıklama : Şahintepe-2 Nolu Depo Çıkış Kollektöründe İyileştirme Çalışmaları Yapılacağından Beslenen Bölgelere Yeterli Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:57
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.3.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
     
     
     
     
  • Arıza Kesinti
    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Anadolu Hisarı Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:34
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Eyüpsultan
    Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:40
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : K.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Söğütlü Çeşme Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Sultangazi
    Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 08:57
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Tuzla
    Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postane Mah
    Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
    Açıklama : Asya Kayıp Kaçak Ve Basınç Müdürlüğünün İsale Hattı Üzerinde Vana Değişimi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 09:54
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 16.03.2022 10:21
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
     
     
     

  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    16 Mart 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 84,89

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