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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama! İSKİ son dakika su kesintileri (11 Eylül)

İstanbul'da hafta sonu meydana gelecek planlı su kesintileri İstanbullular tarafından merak ediliyor. Hafta sonu tatilini evinde geçirecek olan İstanbullular, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırıyor. İSKİ, 11 Eylül Cumartesi planlı su kesintisi olan ilçeleri duyurdu. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İşte 11 Eylül İstanbul su kesintisi duyuruları

11.09.2021 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ'den açıklama! İSKİ son dakika su kesintileri (11 Eylül)

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 11 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

11 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.09.2021 16:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Karamandere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.09.2021 17:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 11 EYLÜL

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