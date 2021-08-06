İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

6 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 07.08.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2021 09:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2021 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Yunusemre Mah,Yenidoğan Mah,Hilal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2021 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2021 08:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Ağva Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.08.2021 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.8.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 6 AĞUSTOS