Zorlu hava şartlarının neden olacağo arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak su kesintileri ve İstanbul barajlarının doluluk oranı İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da gün içinde yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyuruldu.

İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde meydana gelecek arıza ve su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. 22 Mart Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizden ulaşabilirsiniz...