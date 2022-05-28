İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Mayıs İSKİ ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan arıza ve su kesintisi duyuruları takip ediliyor. Gözler İSKİ tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesildi, sular saat kaçta gelecek? İşte, 28 Mayıs Cumartesi İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI - 28 MAYIS 2022

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre 28 Mayıs Cumartesi günü ortalama baraj doluluk oranı %80.23 olarak belirtilmiştir.

28 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2022 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah,Gökalp Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Yukarı Dudullu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.05.2022 11:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.