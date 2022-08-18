İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos İSKİ su kesintisi arızası ile İstanbul su kesintisi olan yerler nereler?

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İSKİ arıza duyuruları ile İstanbul'da yaşanacak su kesintileri belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 18 Ağustos Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

18 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Gümüspala Mah Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 08:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Gülsuyu Mah,Esenkent Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.08.2022 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.