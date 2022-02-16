İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat İSKİ su kesintileri: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da yağmur başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 16 Şubat Çarşamba günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 16 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 16 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi

16 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 16.02.2022 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Adnan Menderes Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.02.2022 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah,Kocasinan Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.02.2022 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.02.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.02.2022 10:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 16 ŞUBAT