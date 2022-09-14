İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül 2022 İSKİ arıza kesintisi ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ duyuruları ile belli oldu. Evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlarımız "İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 14 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları...

14 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 14.09.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 11:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demirkapı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 11:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 14.09.2022 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 12:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 12:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.09.2022 12:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.