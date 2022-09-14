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Haberler Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül 2022 İSKİ arıza kesintisi ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İSKİ'den açıklama: 14 Eylül İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İSKİ su kesintisi açıklamalarıyla İstanbul'da suların kaçta geleceği ve su kesintilerinin ne zaman sona ereceği belli oldu. İşte 14 Eylül İSKİ arıza su kesintisi duyuruları

14.09.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Eylül 2022 İSKİ arıza kesintisi ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler İSKİ duyuruları ile belli oldu. Evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlarımız "İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 14 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları...

14 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 14.09.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 11:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 11:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 14.09.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Yeniköy Mah,Çamlıtepe Mah,Kireçburnu Mah,Cumhuriyet Mah,Darüşşafaka Mah,Ferahevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 12:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 12:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.09.2022 12:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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