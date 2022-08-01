İstanbulların gündeminde İstanbul su kesintisi duyuruları yer alıyor. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafınndan duyuruldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Ağustos 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI