İstanbul'da su kesintisi olan yerler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları (14 Şubat)

İstanbul'da yağmur başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 14 Şubat Pazartesi günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbullular tarafından merak edilen ve yakından takip edilen konulardan biri. 14 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 14 Şubat 2022 İSKİ su kesintisi

14 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.02.2022 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 14 ŞUBAT