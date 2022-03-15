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İstanbul'da su kesintisi olan yerler belli oldu! İSKİ'den su kesintisi duyurusu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan yerler belli oldu! İSKİ'den su kesintisi duyurusu

İstanbul'da güne su kesintisi ile başlayan vatandaşlar 15 Mart İSKİ planlı su kesintilerini araştırıyor. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası sakinleri İstanbul'da suların ne zaman geleceğini merak ediyor.

15.03.2022 - 10:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı nihayet sona erdi, karlar erimeye başladı. Zorlu hava koşullarının neden olduğu arıza ve bakım çalışmalarından kaynaklanacak su keisntileri merak konusu oldu. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini araştırıyor. 

    15 Mart Salı günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabına ve İstanbul'da bugün su kesintisi olan ilçelere haberimizde ulaşabilirsiniz. 

  • 15 MART İSTANBUL SU KESİNTİSİSİ OLAN İLÇELER

    Arıza Kesinti
    İlçe : Arnavutköy
    Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
    Başlama Tarihi : 15.03.2022 08:53
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Maltepe
    Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 15.03.2022 09:30
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Silivri
    Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah
    Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
    Açıklama : Ortaköy Mahallesinde 600 Mm Lik Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
    Başlama Tarihi : 15.03.2022 10:00
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
    Arıza Kesinti
    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
    Başlama Tarihi : 15.03.2022 10:04
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     
     
     
     
     

  • İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 

    15 Mart 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 84,51

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