İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler? İSKİ arıza sorgula ile 19 Ağustos İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek yerler belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 19 Ağustos Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

19 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2022 11:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mecidiye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2022 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2022 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 19.08.2022 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Akfırat Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 19.08.2022 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.