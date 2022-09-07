İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler? 7 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek? İSKİ arıza kesinti duyurusu

İstanbul'da yaşanacak su kesintilerinin hangi ilçelerde olduğu merak ediliyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar evlerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan yerleri paylaşt. İşte 7 Eylül Çarşamba İSKİ su kesintisi arıza duyuruları...

7 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 07.09.2022 08:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Adil Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.