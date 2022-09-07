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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler? 7 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek? İSKİ arıza kesinti duyurusu

İSKİ arıza kesinti duyurusu: 7 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyuruları ile belli oldu. İSKİ, arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi olan yerleri ve suların ne zaman geleceğini paylaştı. İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

07.09.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler? 7 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek ve sular kaçta gelecek? İSKİ arıza kesinti duyurusu

İstanbul'da yaşanacak su kesintilerinin hangi ilçelerde olduğu merak ediliyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar evlerinde meydana gelen su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan yerleri paylaşt. İşte 7 Eylül Çarşamba İSKİ su kesintisi arıza duyuruları...

7 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hastane Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 07.09.2022 08:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Adil Mah
Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.09.2022 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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