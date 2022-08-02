İstanbul'da su kesintisi olan semtler: 2 Ağustos bugün İSKİ arıza su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular nerelerde kesilecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri İSKİ arıza ile duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün 12 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 2 Ağustos 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

2 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 12:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah,Yenidoğan Mah,Karlıtepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Soğanlık Yeni Mah,Yakacık Çarşı Mah,Yakacık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah,Cumhuriyet Mah,Orta Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah,Yalı Mah,Cevizli Mah,Altayçeşme Mah,Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Ana İsale Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:48 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Göksu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Gökmaşlı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 11:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.08.2022 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.