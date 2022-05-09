Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 9 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 9 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan su kesintileri ve İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İSKİ, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul'da su kesintisi meydana gelen ilçeleri araştırıyor. İşte 9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler...

09.05.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 9 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İSKİ, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa yakasında gün içinde yaşanacak arıza ve planlı su kesintisi duyurularını güncel olarak paylaşıyor. İstanbullular 9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabını aradı. İşte 9 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin planlı kesinti yaşanacak mahalle ve ilçeler...

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cibali Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Ayvansaray Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 08:50
Bitiş Tarihi :

Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

9 Mayıs 2022 itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 86,51 oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
KPSS başvuruları için heyecanlı bekleyiş!
KPSS başvuruları için heyecanlı bekleyiş!
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Tasarım ve üretim gücümüzle
Tasarım ve üretim gücümüzle
ODD'den otomobil fiyatları açıklaması!
ODD'den otomobil fiyatları açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.