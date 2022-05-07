İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 7 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri yayınladı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Terkos Mah,Durusu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2022 09:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yenisahra Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2022 08:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Selami Ali Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.05.2022 08:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

STANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

7 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 86,85 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.