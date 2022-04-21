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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 21 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da yaşanacak güncel su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanıyor. 21 Nisan Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında toplamda 5 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte, 21 Nisan 2022 İSKİ planlı su kesintileri...

21.04.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 21 Nisan İSKİ planlı su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Nisan Perşembe günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 21 Nisan Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah,Soğuksu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 10:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2022 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

21 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 88,96

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