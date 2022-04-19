İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleleri açıkladı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Nisan Salı günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri açıklandı. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 19 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...