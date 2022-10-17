İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ duyurusu ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da su kesşntisi olan semtler ve mahalleler nereler? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

17 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Halıcıoğlu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Sarıyer Merkez Mah,Büyükdere Mah Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.