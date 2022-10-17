Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

İSKİ arıza duyuruları: 17 Ekim İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İSKİ, arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri günlük olarak duyuruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile suların saat kaçta geleceği belli oldu. İSKİ duyurularına göre; Ataşehir'de 4 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 17 Ekim Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

17.10.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ su kesintisi duyurusu ile 17 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İSKİ duyurusu ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) suların saat kaçta geleceğini açıkladı. Peki, İstanbul'da su kesşntisi olan semtler ve mahalleler nereler? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

17 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 17.10.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Sarıyer Merkez Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.10.2022 10:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak?
BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak?
Irak Cumhurbaşkanı görevine resmen başladı
Irak Cumhurbaşkanı görevine resmen başladı
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi!
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi!
Yargıtay'dan kritik bozma kararı
Yargıtay'dan kritik bozma kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.