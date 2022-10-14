İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 14 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Evlerinde su kesintisi olan vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile su kesintilerinin nerelerde olacağı ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 14 Ekim 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyurusu...

14 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2022 11:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2022 08:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Demirkapı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2022 04:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.10.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.