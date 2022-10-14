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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 14 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İSKİ duyurdu! 14 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İSKİ, su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri günlük olarak resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bağcılar'da 9 saat, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 5 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 14 Ekim 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan yerler...

14.10.2022 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 14 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Evlerinde su kesintisi olan vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile su kesintilerinin nerelerde olacağı ve suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 14 Ekim 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyurusu...

14 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 11:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 04:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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