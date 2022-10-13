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Haberler Gündem İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İSKİ, su kesintisi duyurularını günlük olarak paylaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde 10 saat, Ümraniye'de 8 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi olan semtler ve mahalleler...

13.10.2022 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile suların ne zaman ve saat kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

13 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 11:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah,Mimar Hayrettin Mah,Nişanca Mah,Şehsuvar Bey Mah,Saraç İshak Mah,Katip Kasım Mah,Emin Sinan Mah,Küçük Ayasofya Mah,Muhsine Hatun Mah,Mesihpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 11:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Esenevler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 11:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 13.10.2022 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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