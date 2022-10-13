İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ arıza ile 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusu ile suların ne zaman ve saat kaçta geleceği belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 13 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

13 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Celaliye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 11:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah,Mimar Hayrettin Mah,Nişanca Mah,Şehsuvar Bey Mah,Saraç İshak Mah,Katip Kasım Mah,Emin Sinan Mah,Küçük Ayasofya Mah,Muhsine Hatun Mah,Mesihpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 11:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah,Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Yenişehir Mah,Namık Kemal Mah,Esenevler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Atakent Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 11:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 13.10.2022 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.10.2022 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.