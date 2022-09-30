İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ açıkladı: 30 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri gündeme geldi. İSKİ su kesintisi duyurularına göre; İstanbul'un Kartal ilçesinde 5.30 ve Silivri ilçesinde 6 saat su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 30 Eylül 2022 Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

30 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2022 11:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Bebek Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2022 12:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 30.09.2022 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Küçük Kılıçlı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 30.09.2022 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.