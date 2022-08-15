İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 15 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek ve sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İstanbulluların gözü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan su kesintisi duyurularına çevrilmiş durumda. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri gündemde yer alıyor. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 15 Ağustos Pazartesi İstanbul'da meydana gelecek su kesintisi duyuruları...

15 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.08.2022 08:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : İncirköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.08.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Paşabahçe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.08.2022 09:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Demirtaş Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 15.08.2022 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.08.2022 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.