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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ açıkladı: 12 Ağustos planlı su kesintisi duyuruları

12 Ağustos Perşembe günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintileri araştırılıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri İstanbullularla paylaştı. 12 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

12.08.2021 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ açıkladı: 12 Ağustos planlı su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 12 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 12 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

12 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Cukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 01:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.08.2021 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 12 AĞUSTOS

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